Canicule mortelle au Canada, incendies en Californie, nuit la plus chaude à Oman : pourquoi l'hémisphère nord bat des records absolus de chaleur

Et le météorologue avance une explication : "Les masses d'air sont plus chaudes. Mais à cela s'ajoutent des configurations qui ne reviennent pas chaque année. Ainsi, en ce moment, on fait face à des situations de blocage, c'est-à-dire qu'une zone anticyclonique s'isole à des latitudes plus élevées que d'habitude et ne bouge quasiment pas pendant plusieurs semaines. C'est ce qui se passe au Canada et sur les îles britanniques. Par ailleurs, avec un climat qui se réchauffe, on arrive plus facilement à dépasser des seuils élevés. D'ailleurs, il ne faudra pas être surpris dans les années à venir que cela se reproduise de plus en plus".





Toutefois, Etienne Kapikian temporise. Car "pendant qu'il fait chaud au Canada ou dans le Caucase, en parallèle, on remarque des anomalies froides dans d'autres endroits du globe. Ainsi, au Portugal, les températures en ce début juillet sont en dessous des normales de saison. Et ce n'est pas si loin de l'Algérie ou de l'Ecosse. Donc il y a de forts contrastes. Il ne fait pas chaud partout. On parle plutôt de bulles chaudes qui se bloquent au même endroit. Mais une chose est sûre : les extrêmes chaudes sont plus nombreuses que les extrêmes froides. On sait ainsi que ce mois de juin est le deuxième plus chaud dans le monde depuis 1979".