Un sismographe du Cnes sur Mars : comment la France veut retracer la brève vie sur la planète rouge

LCI : Un instrument scientifique français a pris place à bord de la sonde américaine InSight. A quoi va-t-il servir ?

Philippe Lognonné : Le premier objectif de cette expérience est de savoir s’il y a encore des tremblements de Mars aujourd’hui. Le second est de caractériser l’intérieur de la planète. Ce que l’on sait, c’est que Mars est une planète dite habitable, c’est-à-dire qu’il y a avait de l’eau, des rivières ainsi qu’un champ magnétique qui protégeait l’atmosphère, et ce il y a quatre milliards d’années. Cependant, cet équilibre s’est brisé. Et très rapidement l’activité volcanique a cessé, l’atmosphère s’est évaporée dans l’espace et évidemment l’eau qui était à la surface s’est gelée sous forme de glace.





Le but de cette mission est justement d’essayer de comprendre pourquoi cette planète, dont l'écosystème permettait la présence d’eau liquide, a cessé de fonctionner en l’espace d’à peine 500 millions d’années. Il faut s’imaginer que Mars est comme une belle voiture qui est tombée en panne. On ne peut pas ouvrir le capot. On est donc obligé de radiographier l’intérieur pour voir de quel type de moteur il s’agit et d'où provient la panne. Dans cette optique, nous utilisons un instrument qui se trouve être ce sismographe. Il permet de réaliser une sorte de radio de l’intérieur de la planète et ainsi de déterminer l’épaisseur de la croûte et la taille de son noyau.