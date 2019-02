Mission SPHEREx : comment la Nasa veut remonter le temps jusqu'au Big Bang

"Nous aurons de nouveaux indices concernant l’un des plus grands mystères de la science : qu’est-ce qui a poussé l’Univers à se développer si rapidement moins d’une nanoseconde après le Big bang ?", a commenté Thomas Zurbuchen, directeur scientifique à la Nasa. Juste après la déflagration originelle du Big Bang, notre Univers était en effet un plasma - une "soupe" incommensurablement dense et chaude - de particules fondamentales. Moins d’une nanoseconde plus tard, sont apparues les particules élémentaires, qui se sont agglutinées en protons et neutrons, et ont formé les noyaux des atomes.





Plus près de chez nous, le nouveau satellite de la Nasa tentera notamment de remonter le cours du temps, jusqu'à l'étape de la "réionisation" de l'Univers. Cette période vit, à la fin des "Ages sombres" - c'est-à-dire lorsque l’espace était transparent et dépourvu de lumière -, les électrons s’échapper massivement des atomes. La toute première génération d'étoiles a très probablement fourni l’énergie nécessaire à cette transfiguration du cosmos, qui s’est étalée sur plusieurs centaines de millions d’années. Mais il s’agit d’en préciser la datation et le déroulement, grâce à l’observation des astres primitifs.