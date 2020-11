Mission Taranis : la fusée européenne Vega essuie un nouvel échec, que s'est-il passé ?

Des dizaines de millions d’euros partis en fumée, et un nouvel échec pour la petite fusée Vega : huit minutes après son décollage dans la nuit de lundi, le lanceur léger européen a dévié de sa trajectoire, entraînant sa désintégration et celles des deux satellites qu'il devait placer en orbite à 700 kilomètres d'altitude, au cours d'une mission d'une durée programmée pour 1 heure et 42 minutes. "Immédiatement après le premier allumage du moteur du quatrième étage Avum, une dégradation de la trajectoire a été constatée, entraînant la perte de la mission", a annoncé ce mardi matin le Centre nationale d’études spatiales (Cnes), dans un communiqué.

A son bord : un satellite espagnol d’observation de la Terre (SEOSAT-Ingenio) et le microsatellite français Taranis, un petit bijou de technologie 100% made in France, conçu pour étudier des phénomènes électromagnétiques mystérieux survenant à des altitudes comprises entre 20 et 100 kilomètres au-dessus de la Terre, et découverts il y a seulement une trentaine d'années. L'aboutissement d'une dizaine d'années de recherches et développement, pour un coût total d'environ 115 millions d'euros. La trajectoire, trop basse, observée de la fusée pourrait laisser penser qu'elle soit retombée en mer après s'être peut-être partiellement disloquée dans l'atmosphère, sans aucun danger, puisque le trajet emprunté se trouve à des milliers de kilomètres de toute zone habitée.