MissionTerresAustrales : de Crozet aux Kerguelen, TF1 au cœur des TAAF, ces bouts de France perdus dans l'Océan indien

TAAF. Cet acronyme désigne les Terres Australes et Antarctiques Françaises, une administration qui dépend du ministère des Outre-Mer. D’un point de vue strictement réglementaire, il s’agit d’une COM (Collectivité d’Outre-Mer), comme Wallis et Futuna ou la Nouvelle Calédonie. Avec une différence de taille : elle n'accueille ni habitant permanent ni électeur, mais uniquement des bases scientifiques et logistiques. Celles-ci sont donc installées sur des territoires où la France entretient sa présence avec des équipes de chercheurs, de techniciens et de volontaires en service civique qui se relaient sur place.

Les TAAF sont formées de 5 districts :

- Le district des îles Eparses (Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas de India), près de Madagascar.

- Le district de la Terre Adélie, en Antarctique, avec la station Dumont d’Urville.

- Les Terres et Mers australes, dans le sud de l’Océan Indien avec 3 districts : archipel de Crozet, archipel des Kerguelen, îles de Saint-Paul et Amsterdam. Ce territoire est classé depuis peu au patrimoine mondial de l'Unesco.

Autour de ces territoires, la France possède des zones économiques exclusives (ZEE), de près de 2 millions de Kilomètres carrés. Elle vend notamment des droits de pêche qui représentent la principale source de revenus des TAAF.