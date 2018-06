Faites la connaissance de Norman, la première intelligence artificielle psychopathe

Le but de cette étude ? Démontrer comment il est possible d'influencer une intelligence artificielle et de créer la première IA psychopathe et ainsi d'alerter l'opinion sur les dérives possibles de l'intelligence artificielle.





Conclusion : quand les gens disent que les algorithmes d'intelligence artificielle sont biaisés ou injustes, le coupable est souvent non pas l'algorithme lui-même mais les données biaisées qui ont été utilisées (pour le mettre au point). Cette idée est bien connue des scientifiques mais beaucoup moins du grand public.