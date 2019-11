Mortalité routière : et si l’intelligence artificielle était une solution à ce fléau ?

En un peu plus de 45 ans, le nombre de tués sur les routes françaises a été divisé par cinq. En 1972, année la plus meurtrière, 18.034 personnes avaient perdu la vie au volant, contre 3.488 en 2018. Des chiffres qui, en dépit de leur fléchissement, donnent toujours froid dans le dos. Si les technologies d’aide à la conduite et les progrès réalisés dans la conception des véhicules ont permis de réduire significativement la mortalité routière, il reste encore du chemin à parcourir pour tenter de mettre fin à ce fléau.

Une fois installé dans l’habitacle d’un véhicule, le système est en mesure d’analyser le comportement de la personne au volant et les dangers extérieurs. Il peut ensuite avertir le conducteur par le biais de notifications lorsqu’il court un risque, rapporte le site américain Zdnet . Pour cela, un algorithme a été formé grâce aux données de conduite de milliers d’automobilistes et sur environ 643.737.600 km.

A en croire une étude menée en 2015 dans 25 villes à travers le monde par le cabinet d’études Boston Consulting Group, plus de neuf accidents sur dix sont dus à des erreurs humaines. Mais la fatigue, l’énervement et le stress n’auront aucune incidence sur les prises de décision des véhicules autonomes, ces voitures d'un nouveau genre. Qui plus est, à la différence des humains, ils ne seront jamais sous emprise de l’alcool ni des stupéfiants et ne téléphoneront pas au volant. Mieux encore, chaque pièce du moteur pourra être examinée en temps réel afin de prévenir une défaillance technique.

Pour se repérer sur la route, les voitures autonomes utilisent des capteurs, des caméras, le tout piloté par une intelligence artificielle, une sorte de super cerveau électronique. L’analyse en temps réel de l’environnement de conduite permet alors d’anticiper les perturbations de trafic et les accidents. De plus, l’IA rendant possible la communication entre chaque voiture, toutes les données recueillies sur la route seront entrecoupées entre-elles. Dans le futur, chaque collision pourra donc être anticipée. Leur arrivée sur les routes hexagonales devrait se faire au cours de la prochaine décennie.