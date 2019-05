Mythes et réalités autour de la Lune : notre satellite rend-il le vin meilleur ?

Ceux qui veulent synchroniser l'ouverture de leurs bouteilles avec la Lune peuvent quoi qu'il en soit se caler sur l'application dédiée "When Wine Tastes Best" (gratuite, Android et iOS). Ce calendrier biodynamique, spécialement conçu pour votre smartphone, promet de vous aider à sortir le meilleur de votre bouteille de vin. "When Wine Tastes Best" ("Quand le vin a meilleur goût") reprend notamment à son compte les idées de Maria Thun et son calendrier annuel pour les plantes et les semis.





En attendant, certains planchent déjà sur le développement de vignes capables de pousser sur la Lune. Vous prendrez bientôt un verre de vin lunaire. Peut-être...