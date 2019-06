Mythes et réalités autour de la pleine lune : le loup-garou, de l'animal légendaire à la maladie mentale

Les populations rurales de l'époque croyaient fortement à l'existence physique de ces "hommes-loups" qui ravageaient alors les campagnes et s'attaquaient aux animaux comme aux êtres humains. L'affaire de la bête du Gévaudan, en Auvergne, en est d'ailleurs l'un des exemples les plus marquants. A la fin du Moyen Âge, le loup d'ailleurs encore très présent dans les forêts d’Europe et ces croyances ont mené aux pires exécutions. Dans certains cas, il pouvait avoir des preuves de meurtre, voire de cannibalisme, contre les accusés, mais il n'y avait aucun lien, la plupart du temps, avec des loups. L'essayiste Jean Marigny dénombre ainsi en un peu plus d'un siècle, de 1520 à 1630, environ 30.000 individus qui furent reconnus coupables de lycanthropie et de sorcellerie en Europe. Un chiffre que conteste néanmoins le critique et essayiste Michel Meurger qui comptabilise, quant à lui, "une petite centaine de procédures contre les loups-garous européens".





Quoi qu'il en soit, la plupart furent condamnés au bûcher après avoir avoué sous la torture. Le site de la Bibliothèque nationale de France (BnF) foisonne ainsi de ces histoires à dormir debout qui ont marqué les annales de la justice française. A l'instar de celle du Loup-garou de Dole. En 1574, un dénommé Gilles Garnier avoua avoir tué et mangé quatre enfants. Ce serait un fantôme qui lui aurait enseigné l’art de se métamorphoser en animal, apprend-on. Pour sa défense, Gilles Grenier aurait expliqué avoir simplement voulu survivre à la grande vague de famine qui sévissait alors. Et cela aurait pu marcher si "Gillou-le-loup" n’avait commis une petite erreur fatale : LE truc impardonnable, c’est qu’il avoua s’être fait un gueuleton d’un jeune garçon de 10 ans un vendredi saint… jour de jeûne.. Et ça, cela n'est pas passé du tout !