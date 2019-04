Mythes et réalités autour de la pleine lune : "Non, elle n'a pas le pouvoir de déclencher les naissances"

En 2005, une autre équipe américaine a épluché les dossiers de 564.039 naissances entre 1997 et 2001, soit l’équivalent de 62 cycles lunaires. Encore une fois, les scientifiques n’ont pas trouvé de corrélation. "Le seul fait notable : il y a plus de naissance la semaine que le week-end", s'amuse Isabelle Derringer. Plus récemment, des chercheurs indiens, dont les travaux ont été publiés en 2012 dans la revue Indian Journal of Public Health, ont de nouveau confirmé l’absence de lien entre le déclenchement de l’accouchement et la pleine lune. S'il en fallait plus pour s'en convaincre...