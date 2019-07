Mythes et réalités autour de la pleine lune : comment la vie du monde animal est-elle bouleversée ?

Voir sans être trop vu, c’est tout le dilemme. D’autant que les spécialistes de la chasse nocturne sont à l’affût. "Les prédateurs amplifient leur activité de chasse en période de Lune ascendante et les soirs de pleine lune, constate Romain Sordello. Les animaux dont la vue est le principal outil de détection, comme les primates, sont plus actifs par nuit claire. Les poissons d’eau douce sont aussi très occupés pendant les nuits de pleine lune car ils détectent plus facilement les insectes tombés à l’eau. De même, certains oiseaux qui se nourrissent de petits invertébrés nichant dans la vase - et donc inaccessibles en période de marée haute - ont adapté leur régime alimentaire au cycle lunaire.





A l'inverse, les espèces comptant plutôt sur leur odorat (comme les rongeurs), l'ouïe ou l'écholocalisation (comme les chauves-souris ou les dauphins) ont plutôt tendance à être moins actives lorsque le disque lunaire est entier. Il existe néanmoins des exceptions : les requins fuient la pleine lune en gagnant les profondeurs dans le but d'échapper à leurs prédateurs, tout comme les lions dont l'activité se révèle moins intense par nuit claire. Dans une récente enquête parue dans Plos One, des chercheurs ont étudié les attaques de lions ayant entraîné la blessure ou la mort d'humains en Tanzanie, entre 1988 et 2009. En les analysant en fonction du cycle lunaire, ils ont notamment constaté que les lendemains de pleine lune sont privilégiés des lions pour chasser les humains.