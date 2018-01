Qui est Jeannette Epps, l'astronaute afro-américaine privée d'ISS à la dernière minute ?

Finalement, l’astronaute Jeannette Epps ne rejoindra pas la Station spatiale internationale en juin prochain, comme prévu. L’Agence spatiale américaine a remplacé au dernier moment, et sans explication, cette afro-américaine de 47 ans, censée devenir la première personne noire de l’histoire de l’humanité à partir pour une mission de longue durée à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Sélectionnée en 2009, elle devait embarquer en juin prochain à bord d'un vaisseau russe Soyouz pour faire partie de l'expédition 56/57. Jeanette Epps devait rester 143 jours dans l'espace, ce qui aurait été le plus long séjour orbital pour un astronaute noir, dont six sont déjà restés dans l'ISS.





Jeannette Epps a grandi à Syracuse, dans l’État de New York. Elle détient une licence en physique du Collège LeMoyne (Syracuse), et un doctorat en ingénierie aérospatiale de l’Université du Maryland, située en banlieue de Washington. A la fin de ses études, elle a d’abord travaillé au sein du département de recherche du constructeur Ford, en tant qu’ingénieure automobile. Deux ans plus tard, en 2002, elle rejoint la Central Intelligence Agency (CIA), l’agence américaine de renseignement, où elle exerce pendant plus de sept ans en tant qu’agent technique de renseignement. Jeanne Epps a également passé quatre mois en Irak, de novembre 2003 à février 2004, dans le cadre la mission d’un groupe de recherche sur les armes de destruction massives dans le pays.