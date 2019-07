Neil Armstrong est-il mort à cause d’une faute médicale ?

Sa disparition, en août 2012, avait suscité une vive émotion aux Etats-Unis. Décédé à l’âge de 82 ans, le "space hero" de la mission Apollo XI avait officiellement succombé à des complications après une opération cardiovasculaire. Au lendemain des commémorations du 50e anniversaire du premier pas de l’Homme sur la Lune, des révélations sur les circonstances troubles du décès de Neil Armstrong font surface dans la presse américaine.





Dans son édition du mardi 23 juillet, le New York Times rapporte avoir reçu par courrier anonyme 93 pages de documents faisant état d’un litige entre la famille de l'astronaute le plus célèbre de l'histoire et le petit hôpital où il fut traité et opéré, dans l'Ohio. En substance, la famille de Neil Armstrong y accuse l’établissement de faute médicale. Un accord à l'amiable a finalement été trouvé pour éviter un scandale, l'hôpital versant six millions de dollars, dont cinq à ses deux fils, Rick et Mark, en échange de leur silence.