Ni vu, ni connu... un petit astéroïde a fait un passage éclair dans le voisinage de la Terre

Un morceau de roche extraterrestre long de trois à six mètres a frôlé la Terre le week-end dernier. Comme l'explique la Nasa, c'est la première fois qu'un rocher spatial traversant le voisinage de notre planète passe aussi près du globe terrestre. Une visite à l'improviste due aux hasards de la mécanique céleste et des rebondissements gravitationnels. Suivant une route invisible à travers le cosmos, le petit caillou est passé au-dessus du sud de l'océan Indien dimanche à 02h08 (heure de Paris), filant à une vitesse de 12,3 kilomètres par seconde.

La Nasa a parmi ses missions de repérer les astéroïdes, bien plus grands (140 mètres), qui menacent réellement la Terre de destructions, mais ses appareils surveillent aussi les plus petits. "C'est vraiment cool de voir un petit astéroïde se rapprocher si près, car on peut voir la gravité terrestre courber sa trajectoire", explique Paul Chodas, directeur du centre d'étude des objets proches de la Terre à la Nasa. Selon les calculs du JPL, l'astéroïde a fait un virage de 45 degrés à cause de notre planète et file désormais vers de nouveaux horizons cosmiques.