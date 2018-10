Nobel de physique : le vieux clip de Gérard Mourou qui passe mal

Le prix Nobel de physique a récompensé trois chercheurs pour cette année 2018, dont le Français Gérard Mourou. Mais ce dernier est pris dans une polémique pour un vieux clip tourné en 2010 et jugé sexiste. On y voit des jeunes femmes qui se déhanchent en mini-short et débardeur. La séquence a été fustigée sur les réseaux sociaux. L'Académie royale des sciences de Suède a également condamné la séquence. Elle a toutefois réitéré son soutien au professeur pour ses travaux.