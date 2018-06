Non, le T-Rex ne pouvait pas tirer sa langue

Le T-rex, la fin d'un mythe ? Des archéologues basés dans le nord de la Chine ont mené des recherches qui contredisent les animations et sculptures parfois vues dans les musées. En effet, la langue du T-Rex était en réalité collée au fond de sa gueule, comme chez l'alligator, et non pas tirée comme les lézards. "Cela fait longtemps qu'on les représente de la mauvaise façon", affirme l'une des scientifiques auteures de la découverte, Julia Clarke, de l'université du Texas à Austin.





La conclusion est aussi valable pour la plupart des dinosaures, avancent les chercheurs de l'université du Texas à Austin et de l'Académie chinoise des sciences, et dont les travaux ont été publiés mercredi dans la revue scientifique PLOS One. La clé se trouve dans un os en particulier, l'os "hyoïde", qui se trouve à la base de la langue.