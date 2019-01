Nuit des Quadrantides : comment observer la pluie d'étoiles filantes qui doit illuminer le ciel ce soir ?

Dès la nuit tombée, levez les yeux au ciel en direction des constellations d'Hercule et du Dragon. La Lune entamant sa nouvelle phase, elle ne gênera pas outre mesure l'observation. Installez-vous, si possible, loin des foules, dans un espace dégagé situé à plus de 15 kilomètres d’une agglomération pour éviter la pollution lumineuse. L'idéal est sur un site en hauteur, en bord de mer ou au milieu d’un champ. Un transat, un thermos et surtout de quoi vous protéger du froid. Pas besoin de jumelles ou de lunettes astronomiques. Cependant, il vous faudra patienter au moins dix minutes avant que la rétine ne s'habitue à l'obscurité.