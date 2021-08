Nuits des étoiles : les meilleurs spots pour contempler le ciel

Sur une plage en bord de mer, dans un refuge de montagne ou au milieu d’un champ de blé, le ciel prend tout de suite une autre allure. "C'est simple. La quantité de lumière artificielle est proportionnelle à la densité d’habitants, reprend l’astronome. Fatalement, plus l’endroit est sauvage, plus le ciel sera de qualité pour l’observation". Cet amoureux des étoiles a accepté de nous révéler ses meilleurs spots. Suivez le guide !

Pas simple, quand on est un citadin, d’admirer le spectacle majestueux qu'offre la voûte céleste. En raison de la pollution lumineuse, "seulement une cinquantaine d’étoiles sont visibles à l’œil nu en milieu urbain, il suffit pourtant de s’éloigner de quelques dizaines de kilomètres pour pouvoir en contempler des milliers", nous éclaire l’astronome François Colas, astronome de l'Observatoire de Paris à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides.

Du fait notamment que ce soit une île et qu’elle soit peu peuplée, la Corse est probablement selon lui le meilleur lieu pour admirer à l’œil nu le ciel étoilé. "En prenant un peu d’altitude, au-delà de 1.000 mètres, c’est encore mieux", suggère-t-il. La pollution lumineuse provient en effet de la réflexion des rayons artificiels émis par les lampadaires sur la poussière qui flotte dans l’atmosphère. "En montagne, étant donné qu’il y a beaucoup moins de poussière, le ciel est de bien meilleure qualité. Entre Corte et Ajaccio, au Col de Vizzavona , c’est juste fabuleux."

Les Grands-Causses , dans l’Aveyron. Le Parc du Marquenterre , dans la Somme. Les Hautes-Combes , dans le Haut-Jura. Mais aussi le Plateau de Millevaches , dans la Creuse, le Parc naturel régional du Queyras , dans les Hautes-Alpes, celui des Causses du Quercy , dans le Lot, le Parc naturel régional du Morvan , en Bourgogne. Ou encore, Les Landes de Gascogne , en Gironde. Et l a Pointe du Raz , dans le Finistère. De par leur situation géographique, tous ces lieux, situés loin des villes et donc épargnés par la pollution lumineuse, permettent d’admirer le ciel étoilé dans les meilleures conditions. C’est d’ailleurs pour ces raisons qu’on y trouve souvent des observatoires astronomiques, perchés sur un promontoire. A l'instar de l’Observatoire de Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes.

Les amoureux du ciel peuvent aussi assister à plus de 250 manifestations gratuites proposées ces 6, 7 et 8 août sur divers sites d'observation et recensés par l'Association française d'astronomie (Afa). La liste et la carte sont à retrouver ici sur le site de l'organisme. De quoi fêter comme il se doit la 31e édition des Nuits des étoiles ce week-end.