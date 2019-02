Objectif Lune : la ruée vers l'or spatial a déjà commencé (mais ce n'est pas celui que vous croyez)

LCI : On entend ici et là que des milliards de tonnes de ressources naturelles dorment tranquillement sur la Lune. Quel est cet "or gris" dont tout le monde parle ?

Francis Rocard : Il existe trois grandes catégories de ressources sur la Lune. La plus prisée, et de loin, c'est l’eau. La Lune ne possède aucune atmosphère, donc pas de vapeur d’eau, et son sol est sec. Mais nous pensons que des minéraux hydratés sont présents dans les fonds de cratère qui se trouvent sur les pôles. Cette eau proviendrait des bombardements de comètes qui ont lieu depuis quatre milliards d’années. Lors de ces collisions, les fonds de cratère agissent comme des pièges froids où l’eau se condense et y demeure ad vitam aeternam.





De récentes découvertes ont aussi montré que de l'eau pourrait également se trouver à la surface. Cela changerait la donne. Il suffirait de creuser dans le régolite pour extraire cette roche dont nous espérons qu’elle contient de l’eau. La première étape serait d’envoyer un démonstrateur vers le pôle sud afin d'y effectuer des mesures pour savoir en quelle quantité. Si nous découvrons qu’il y a 1% d’eau dans le régolite, cela ne sera pas simple de la récupérer. En revanche, si les taux atteignent 10% ou 20%, ce serait déjà plus intéressant.





Et si on trouve bien de l’eau sur la Lune, mis à part pour abreuver les futurs colons, à quoi servira-t-elle au juste ?

Les Américains veulent aller Mars et le voyage pour s’y rendre dure six mois. La station en orbite lunaire qu'ils sont en train de construire -et qui devrait être opérationnelle à l’horizon 2022-2023- pourrait être une station-service pour faire le plein. Le plein d’eau pour les astronautes, mais aussi le plein en carburant. Lorsque vous transformez l’eau, vous obtenez en effet du propergol. Il s'agit d'un mélange d'hydrogène H2 et d'oxygène O2, notamment utilisé pour alimenter le moteur de la fusée Ariane 5. Cela coûtera moins cher de l’exploiter au pôle sud de la Lune que de l’amener depuis la Terre.