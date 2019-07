"On se demandait quand on en verrait la fin" : un fémur géant de dinosaure découvert dans le Sud-Ouest

Il y a quelque 140 millions d’années, sur les terres qui couvrent aujourd'hui le département de la Charente, vivait un dinosaure qui pesait autant que huit éléphants adultes. En début de semaine, rapporte La Charente-Libre, un fémur (gauche) fossilisé de sauropode, le plus grand dinosaure herbivore connu à ce jour, a été découvert sur le site paléontologique d’Angeac, près de Châteauneuf-sur-Charente, par une équipe de fouilleurs volontaires. "Avec les autres, on se demandait quand on en verrait la fin. On se disait : 'Oh il y en a encore ! C'est quoi comme os ? Pourvu qu'il soit entier!'", a raconté à l'AFP l'un de ses membres.





Mesurant deux mètres de long, pour un poids dépassant les 500 kilos, cet impressionnant reliquat de la période du Jurassique, niché dans une épaisse couche d’argile, a été parfaitement conservé. D'autres os provenant du bassin de l'animal ont également été mis au jour par cette équipe de paléontologues du Muséum National d'Histoire Naturelle.