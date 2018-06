Opportunity, le rover de la Nasa, en péril à cause d’une tempête de sable sur Mars

L'engin à six roues souffre de batteries à plat à cause d'une importante tempête de sable. Privé d'électricité, la survie du robot est aujourd'hui en jeu car le sable l'empêche de recharger ses deux batteries grâce à l'énergie solaire. Or, il doit maintenir une température minimale pour éviter le gel. Les scientifiques de la Nasa gardent tout de même un mince espoir que les nuages de poussières finissent par se déplacer dans les jours qui viennent, laissant alors la lumière puisse réapparaître.