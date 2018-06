Orages violents : 5 choses utiles à savoir sur la foudre

Tout commence avec un nuage : le cumulonimbus. Épais de plusieurs kilomètres, il est divisé entre une partie qui a une charge électrique positive et une autre avec une charge électrique négative. Généralement, c'est la partie basse du nuage, la plus proche du sol, qui est chargée négativement. Tandis que sur le sol, les objets situés en hauteur ont des charges positives.





L'éclair est alors le "chemin" emprunté par l'électricité entre la partie du nuage chargée négativement et la partie du sol chargée positivement (car les charges opposées s'attirent, comme on l'apprend en cours de sciences naturelles). Dans de rares cas, l'éclair relie la partie du nuage chargée positivement à la partie du sol chargée négativement. Ces éclairs là sont plus dangereux et plus longs, car ils partent du haut du nuage. S'ils sont moins fréquents, c'est parce que l'électricité cherche le chemin "le plus court" pour relier deux objets aux charges opposées.