"Lune rousse" : comment être sûr de ne rien louper à la plus longue éclipse lunaire du siècle vendredi soir

Si la "Lune Rousse" pourra être vue en intégralité dans une bonne partie de l'Afrique, au Moyen-Orient ou encore en Inde, d'autres régions du monde n'auront pas cette chance. C'est notamment le cas en Amérique du Nord ou Centrale. Mais que les Français se rassurent, si l'Hexagone n'est pas des mieux situés, ils pourront bel et bien la voir !





En France métropolitaine, seule la fin de l'éclipse sera cependant visible, le sud du pays étant mieux placé que Paris. "Le début de la phase de totalité ne sera visible qu'à l'est d'une ligne joignant approximativement Bordeaux, Paris et Lille", expliquent nos confrères de Sciences et Avenir. C'est à La Réunion que les Français verront le mieux l'événement, la Lune, précise l'AFP, étant très haut dans le ciel, tandis qu'elle sera assez bas dans la capitale.