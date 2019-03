Oubliez l'astéroïde ou le vaisseau spatial, Oumuamua serait bel et bien une comète qui a dégazé

De nouvelles recherches menées par une équipe de scientifiques de l’université de Yale et de l'institut de technologie de Californie (Caltech), aux Etats-Unis, pourraient néanmoins mettre tout le monde d’accord, une bonne fois pour toute. Leurs travaux, à paraître prochainement dans la revue The Astrophysical Journal, laissent entendre qu’un "dégazage" pourrait à lui seul expliquer la petite accélération détectée par les différents observatoires terrestres et spatiaux. Un peu comme un ballon de baudruche qui se vide de son air. Autrement dit : même si Oumuama ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz, la seule explication physique plausible aux yeux de ces astronomes est celle d’un dégazage, impliquant que l’objet soit bel et bien une comète.





Certes, les télescopes n’ont pas détecté de dégazage. Mais les chercheurs font valoir que l’absence d’activité observée est possible lorsqu’un corps cométaire est entouré d’un mince manteau isolant et soulignent également que leur hypothèse est cohérente avec les accélérations déjà observées chez des comètes du Système solaire. Le trio de chercheurs américains rappelle également qu'il est tout à fait possible que, s’agissant d’un objet interstellaire dont la composition chimique nous est inconnue, celui-ci ait éjecté autre chose que de la glace d’eau dans le spectre visible, comme le font habituellement les comètes du Système solaire.