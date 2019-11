Passage de Mercure devant le Soleil : comment suivre en direct ce spectacle céleste depuis votre canapé

Le passage d'une planète devant notre étoile est toujours quelque chose d'émouvant. Surtout, quand il s'agit de Mercure. Ce corps céleste est en général difficile à observer, en raison de son orbite dite "excentrique". Mais cette fois, à condition d'une météo clémente, nous pourrons apprécier à loisir ce spectacle cosmique. Plus petite planète du Système solaire, l'astre, qui se détachera du fond lumineux du disque solaire, ne sera alors pas plus gros qu’un point noir, minusculement petit, minusculement minuscule.

Evénement rare, puisqu'il ne se reproduira pas avant 2032, ce spectacle à ciel ouvert sera visible partout dans l'Hexagone et dans les territoires et départements d'outre-mer, mais à des horaires différents : l'après-midi en métropole, le matin en Guadeloupe, Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour en savoir plus sur les horaires par ville, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), qui dépend de l'Observatoire de Paris, a élaboré un tableau détaillé que vous pouvez consulter en cliquant ici.