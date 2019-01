PHOTO - Des astronomes ont réussi à le faire "rentrer" dans une seule image, voici à quoi l'Univers ressemble

Un véritable musée à ciel ouvert. Mille millions d’objets célestes, ou presque, apparaissent sur cette image époustouflante réalisée à partir d’un assemblage de photos issues du projet Pan-Starrs. Des étoiles, des quasars, des supernovas, des comètes, des astéroïdes et une flopée de galaxies lointaines. L'Institut d'Astronomie de l'Université de Hawaï et le Space telescope science institute (STScI) viennent de rendre public ce qui est, à ce jour, la plus grande bibliothèque de données astronomiques au monde.





Au total, ce ne sont pas moins de 1,6 million de gigaoctets de données. "Nous mettons l'Univers dans une boîte, et tout le monde peut y jeter un coup d'œil", résume Conrad Holmberg, ingénieur et spécialiste du big data, dans un communiqué. Patiemment, durant quatre années, à raison d’un cliché toutes les 30 secondes, le télescope Pan-Starrs1 (PS1), installé au sommet du volcan Haleakala, dans l’archipel d’Hawai -d’où l’on peut voir les trois quarts du ciel- a scruté en continu le ciel nocturne. Doté d’une caméra de 1,4 milliard de pixels, c’est "l’appareil photo" le plus puissant du monde.