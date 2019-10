PHOTO - Le cœur de la Voie lactée comme vous ne l'avez jamais vu !

COSMOS - Ce magnifique cliché du cœur de la Voie lactée a été partagé par la Nasa. L'image a été capturée récemment par les caméras du télescope spatial Spitzer.

Situé à plus de 25.000 années-lumière de la Terre, le cœur galactique est connu pour abriter un très grand nombre d’étoiles. Des millions, dont beaucoup sont extrêmement anciennes. On ne le voit pas sur l'image, mais chacune se déplace à une vitesse ahurissante, de l’ordre de plusieurs centaines de kilomètres par seconde, autour d'un trou noir supermassif nommé Sagittarius A*.

Le centre de notre galaxie, la Voie lactée, est niché derrière une épaisse couche de nuages interstellaires de gaz et de poussière qui l’obscurcisse. A l’abri des regards indiscrets, impossible de l’entrevoir par le biais des grands télescopes optiques. La Nasa a pu capturer cette vue imprenable grâce aux observations des caméras infrarouges du télescope spatial Spitzer. L'image a été partagée la semaine dernière sur le site internet de l'Agence spatiale américaine.

Après plus de quinze ans de bons et loyaux services, le télescope spatial Spitzer doit prendre sa retraite en janvier 2020. Il sera remplacé par son homologue James Webb, dont le lancement est prévu en 2021. En orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, l'engin mènera des observations dans le domaine infrarouge, tout comme son prédécesseur. Plus performant, il sera en mesure de scruter des objets plus lointains et donc plus anciens. De quoi nous apprendre davantage sur l’histoire de l’Univers.