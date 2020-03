PHOTO - Les tribulations cosmiques d'une naine jaune et de sa compagne, à 1.600 années-Lumière de la Terre

L'illustration ci-dessus permet de se représenter leur découverte, qui vient de donner lieu à une publication dans la revue Nature Astronomy . L'étoile au centre de l'image s'appelle "HD74423". "Il s'agit d'une naine jaune, comme notre Soleil. A la différence qu'elle est plus chaude (8000 degrés Celsius, contre 5000 pour notre Soleil) et qu'elle est teintée d'une couleur jaune-blanche, tandis que notre étoile est jaune-orangée", décrit à LCI Anthony Salsi, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte-d'Azur.

Tout comme un certain nombre d’étoiles dans l’Univers, HD74423 vit en couple, avec une naine rouge, plus petite. En astronomie, c’est ce qu’on appelle un système binaire. Au-delà de leur masse, l'étoile centrale fait 1,7 fois la masse de notre Soleil, tandis que sa compagne a une masse équivalente à 40% de la masse de celle-ci, ce qui distingue ces deux corps, c'est la température à leur surface. "Par définition, une naine rouge est toujours plus froide qu’une naine jaune", relève notre astrophysicien.

Ce que vous observez ici, plus précisément, c'est la relation étroite et parfois brutale qui unit ces deux corps. "L’étoile centrale brûle l’hydrogène qui se trouve dans son cœur, pour le transformer en hélium. Ce phénomène, plus connu sous le nom de fusion nucléaire, dégage une énergie phénoménale, qu’il est d’ailleurs impossible de reproduire sur Terre. Et c’est pour cette raison que les étoiles brillent. Une fois qu'elle aura fini de fusionner l'hydrogène, elle entrera dans sa phase finale, en brûlant tout l'hélium qu'y trouve, jusqu'au jour où elle s'éteindra complètement", souligne Anthony Salsi.