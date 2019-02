PHOTO - Mars : promenez-vous à 360° sur la crête de Vera Rubin grâce à Curiosity

Curiosity poursuit son petit bonhomme de chemin sur Mars. Le robot-explorateur de la Nasa a quitté il y a quelques jours le plateau rocheux de Vera Rubin Rigde, une région qu’il explorait depuis maintenant un peu plus d’un an. Avant de reprendre la route en direction du Mont Sharp, il nous a gratifiés d’un magnifique panorama à 360 degrés. L’occasion de (re)découvrir les paysages qui l’entourent, à quelque 76 millions de kilomètres de notre planète : terres rocheuses rouges baignées de lumière, étendues arides et ciel sans nuages.





Avant de dire au revoir à cette contrée martienne, baptisée ainsi en hommage à l'astrophysicienne dont les travaux ont permis de valider l'hypothèse de la matière noire, Curiosity a effectué un dernier prélèvement de roche martienne. L'appareil a utilisé sa foreuse pour creuser un trou de 2 cm dans une roche nommée "Rock Hall". Les morceaux ont été placés dans de petits compartiments, situés à l’intérieur même de l’engin. Ils seront analysés prochainement.