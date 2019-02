PHOTO - Pour la première fois, la face cachée de la Lune et la Terre (étonnamment petite) réunies sur un même cliché

Le 3 janvier dernier, Pékin a réussi le premier alunissage jamais réalisé d’un engin spatial sur la face cachée du satellite naturel de la Terre. Le programme d'exploration lunaire chinois, dont l'objectif est d'explorer la surface de la Lune en prévision d'une possible mission habitée, est relativement récent. Il a débuté officiellement en 2004. Depuis, l'administration spatiale chinoise a lancé deux sondes orbitales non habitées, Chang'e-1 (2007) et Chang'e-2 (2010). Ainsi que deux atterrisseurs, Chang'e-3 (2013) et Chang'e-4, qui ont déployé deux robots téléguidés sur la surface de la Lune.





Le premier, Yutu (qui signifie "Lapin de Jade", en français) avait aluni le 14 décembre 2013, devenant le premier engin spatial à se poser en douceur sur notre satellite depuis la mission de retour d'échantillons de l'Union soviétique en 1976. L'astromobile chinois, même s'il a continué d'émettre jusqu'en 2016, avait cessé tout déplacement au bout de seulement deux jours, pour des raisons inexpliquées. Il n'aura parcouru au total que 114 mètres. Le second, Yutu-2, a fait quant à lui ses premiers tours le 4 janvier dernier. Le robot motorisé se dirige actuellement vers le cratère lunaire Von Karmàn, où il doit mener toute une série d'expériences scientifiques.