Pisciculture : comment les mouches contribuent-elles à sauver la planète ?

Dans le domaine de la pêche, 20% des poissons marins sont utilisés pour être transformés en farines animales. Pour limiter la surpêche, tout en optimisant la pisciculture, les poissons sont nourris avec de la farine de mouches. Ce marché des insectes est en plein essor et 10% des entreprises de pisciculture usent déjà de cette forme d'alimentation. De plus, ce changement n'a aucun impact sur la taille des poissons ni sur leur goût.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.