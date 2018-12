Mars : les images incroyables du cratère de Korolev, rempli de glace sur la planète rouge

La mission Mars Express de l’ESA a été lancée le 2 juin 2003 et a atteint Mars six mois plus tard. Le satellite a lancé son moteur principal et est entré en orbite autour de la planète rouge le 25 décembre. Ce mois marquait donc le 15ème anniversaire du début de son programme scientifique. Ces images sont "une excellente célébration d'un tel événement" selon l'ESA.