Son nom avait une connotation nazie : la Nasa rebaptise l'astéroïde "Ultima Thulé"

Ne l’appelez plus "Ultima Thulé", mais "Arrokoth" ! Situé à quelque six milliards et demi de kilomètres de notre étoile, bien au-delà de Pluton, ce rocher spatial à la forme étrangement allongée et composée de deux lobes est devenu, le 31 décembre dernier, le corps céleste le plus ancien et le plus distant jamais visité par l'Homme. Enfin, plus précisément, à travers l’œil de la sonde américaine New Horizons, qui l’a survolé à une distance d’environ 3.500 kilomètres, lui tirant le portrait à plus de 900 reprises. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais voilà, suite à une controverse, la Nasa a dû se résoudre à rebaptiser l'objet du fait de son association avec le vocabulaire nazi.

Ultima Thulé - qui signifie littéralement "au-delà des frontières du monde connu" - avait été surnommé ainsi d'après une île lointaine de la littérature médiévale. Cependant, l'Agence spatiale américaine ignorait, assure-t-elle aujourd'hui, que cette dénomination était également utilisée par des partisans de l'extrême droite allemande au XXème siècle pour désigner l'endroit d'où proviendraient les "Aryens". Leur "société Thulé" est ensuite devenue le parti nazi d'Adolf Hitler, et le terme est resté populaire dans les cercles d'extrême droite. C'est par exemple le nom d'un groupe de musique suédois exaltant le "suprématisme blanc".