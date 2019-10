Pour 115.000 euros, vous pouvez céder (à vie) les droits de votre visage à un robot humanoïde

MONDE DE DEMAIN - Une startup britannnique recherche une personne prête à lui vendre les droits de son visage pour toujours, en échange de 115.000 euros. Le visage sera ensuite répliqué sur un robot humanoïde qui s'occupera de personnes âgées.

[Petite annonce] "Robot humanoïde recherche humain au faciès gentil et amical, prêt à lui céder les droits de son visage pour toujours, en échange d’une importante somme d’argent." Non, vous n'avez pas effectué un saut dans le temps : nous ne sommes pas en 2050, mais bel et bien en 2019 !

Repérée par le site américain Motherboard, l’annonce a été postée le 11 octobre dernier par la startup londonienne Geomiq. Missionnée par une entreprise de robotique dont le nom n’a pas été dévoilé, Geomiq propose donc la coquette de somme de 100.000 livres sterling, soit plus de 115.000 euros, en échange des droits d'exclusivité pour exploiter votre joli minois ad vitam æternam.