Pour la première fois, une sonde low-cost privée en route pour la Lune

Le module lunaire est équipé d’un instrument permettant de mesurer le champ magnétique, de sorte à récolter des données afin de mieux comprendre la formation de la Lune, données qui seront partagées avec la Nasa, l'agence spatiale américaine. L'engin emporte également une capsule contenant des disques numériques avec des dessins d'enfants, des chansons et des images de symboles israéliens, les souvenirs d'un rescapé de la Shoah et une Bible.





La capsule sera laissée sur la Lune comme témoignage pour les générations futures. "Nous entrons dans l'histoire et sommes fiers d'appartenir à un groupe qui a rêvé et a accompli la vision partagée par de nombreux pays dans le monde mais que, jusqu'à présent, trois d'entre eux seulement ont accomplie", a déclaré le président de SpaceIL, l'homme d'affaires et philanthrope Morris Kahn.