Pour la première fois, une sonde low-cost privée va arriver sur la Lune

Jusqu'à présent, seuls trois pays sont parvenus à se poser à la surface de la Lune. Début janvier, la Chine a rejoint les Etats-Unis et la Russie en réussissant l'exploit d'alunir sur la face cachée et inexplorée de notre satellite naturel.





"Nous entrons dans l'histoire et sommes fiers d'appartenir à un groupe qui a rêvé et a accompli la vision partagée par de nombreux pays dans le monde mais que, jusqu'à présent, trois d'entre eux seulement ont accomplie", a déclaré le PDG de SpaceIL, l'homme d'affaires et philanthrope Morris Kahn.