Pour sauver la Terre, des scientifiques demandent à Pesquet de s'opposer au "tourisme spatial"

De la "fragilité de la Terre", Thomas Pesquet en a fait son cheval de bataille. Plus écologiste que jamais, surtout depuis son retour sur la Terre, le Français rabâche inlassablement, lors de ses interventions médiatiques, la nécessité de préserver notre planète. "Depuis la Terre, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, qui ne nous parlent pas vraiment. Pour moi, ce côté abstrait est devenu concret. On revient avec cette conscience aiguë de la fragilité de la Terre", confiait-il après son séjour de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS), il y a deux ans et demi.





Pourtant, c’est bien sur ce terrain de l’écologie que le voyageur de l’espace est aujourd’hui interpellé. Dans une tribune publiée dans le journal Libération, une équipe de chercheurs de l’Atelier d’écologie politique de Toulouse lui demande ainsi de "se prononcer publiquement contre l’exploration spatiale (…) face à l’urgence climatique".