Pourquoi certains bronzent alors que d'autres rosissent au soleil ?

Pour le grand public, ces travaux rappellent une évidence : plus on a tendance à rougir comme une écrevisse, plus on a intérêt à se protéger des rayons du soleil. "Les gens ont tendance à oublier que les coups de soleil sont vraiment dangereux (...) Nous espérons que le fait de savoir qu'il y a un lien génétique entre brûlures et cancer de la peau pourra les encourager à avoir un mode de vie sain", sans exposition excessive, a-t-il souligné. Sans surprise, les personnes aux cheveux roux ont plus souvent les gènes qui font courir le risque le plus fort de cancer de la peau.