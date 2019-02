Pourquoi Sirius, l'étoile la plus brillante dans le ciel, a-t-elle été éclipsée pendant quelques secondes ?

Sirius, l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne, a été éclipsée pendant un laps de quelques secondes. L'astre a été brièvement occulté par le passage d’un astéroïde dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 février, peu avant le lever du Soleil. L’éclat de l'étoile principale de cet astérisme - un ensemble de novas - est vingt-cinq fois plus intense que celui du Soleil et se trouve très proche de nous, à seulement neuf années-lumière, dans la constellation du Grand Chien.





Cet événement astronomique rare n’était visible, malheureusement, que dans quelques régions du monde, en Amérique du Sud et en Amérique Centrale, ainsi que dans les Caraïbes. Sirius a finalement disparu durant 1,6 seconde, comme l'avait prévu l’International Occultation Timing Association (IOTA).