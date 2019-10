Première mondiale : il commande un exosquelette par la pensée

JT 20H - C'est une avancée scientifique révolutionnaire. Une équipe française de Grenoble a permis à un tétraplégique de remarcher grâce à un exosquelette commandé par la pensée.

Grâce à des électrodes implantées entre la peau et le cerveau, un tétraplégique a pu commander un exosquelette par la pensée. Une première mondiale réalisée par une équipe de scientifiques français de Grenoble. Le prototype est le fruit d'un travail de dix ans dont l'objectif est d'améliorer l'autonomie des tétraplégiques. Dans les mois qui viennent, trois autres patients se verront implanter des électrodes pour d'autres expériences.



