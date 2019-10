DATAS - Pays, âge moyen, sexe... : qui sont les lauréats du prix Nobel de chimie depuis 1901 ?

DÉCRYPTAGE - Le Nobel de chimie est dévoilé ce mercredi 9 octobre. En attendant, LCI vous livre quelques données intéressantes pour vous faire une idée du profil-type des scientifiques qui ont reçu cette distinction depuis 1901.

La grand-messe des Nobel se tient cette année jusqu'au 14 octobre. Cette distinction vient récompenser des "personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité" à travers leurs découvertes scientifiques, leur engagement ou encore leur talent littéraire. Après la médecine et la physique, sera dévoilé mercredi en fin de matinée le nom du (ou des) lauréat(s) pour la chimie. Au total, entre 1901 et 2018, les prix Nobel ont été attribués 590 fois, à 904 personnes et 24 organisations. Même si les Nobel réservent bien des surprises chaque année, en regardant les chiffres de plus près, il s'avère que seuls quelques pays (dont la France) en ont quasiment l'exclusivité. Et ce, dans tous les domaines, sans exception ! De même, il apparaît très clairement que les lauréats sont en grande majorité de sexe masculin : seulement 51 femmes l'ont reçu depuis sa création. LCI a décortiqué le profil des 180 lauréats du Nobel de chimie, en s'appuyant sur la gigantesque quantité de données disponibles sur le site internet de l'Académie des Nobel. De quoi dresser un portrait-robot dont voici un petit aperçu.

Tout d'abord, regardons en détail la nationalité des lauréats. Comme le montre le graphique ci-dessus, les Etats-Unis sont largement en tête des pays possédant le plus grand nombre de lauréats au Nobel de physique. Le premier lauréat américain dans ce domaine fut Theodore William Richards, qui a reçu le prix en 1914 en reconnaissance "de ses déterminations précises des poids atomiques d'un grand nombre d'éléments chimiques". Sur la deuxième marche du podium, loin derrière les Etats-Unis (77 lauréats), vient ensuite ex-æquo l'Allemagne (32) et le Royaume-Uni (32). La France, avec 11 lauréats au compteur, occupe la quatrième place. Le premier Français décoré fut Henri Moissan en 1906, pour l'ensemble de sa carrière où il a notamment découvert le fluor et inventé le four électrique. *Il n'existe pas de classement officiel des prix Nobel par pays, comme nous l'a indiqué l'Académie des Nobel, puisqu'"il est difficile d'établir un palmarès du fait qu'il faudrait à la fois tenir compte du lieu de naissance, de la citoyenneté du lauréat, ainsi que de l'institution scientifique dans laquelle il effectuait ses recherches". Pour établir ce classement, nous avons pris le parti de comptabiliser un lauréat dans son pays d'origine et dans celui pour lequel il a effectué ses travaux.

Autre constat, certes moins surprenant mais qui saute quant même aux yeux en scrutant la liste des lauréats, la sous-représentation des femmes. Au sein de cette catégorie comme dans les autres, d'ailleurs ! Elles ne sont que 5, face à un contingent de 175 hommes. Il faut attendre 1911 pour voir l'une d'elles décrocher enfin un Nobel dans ce domaine. Après son Nobel en physique, obtenu huit ans plus tôt, Marie Curie récidive, cette fois-ci en chimie. Le prix lui est décerné "pour sa découverte des éléments radium et polonium", ainsi que "pour avoir isolé le radium et étudié la nature et les composés de cet élément remarquable", peut-on lire sur sa fiche de présentation qui lui est dédiée sur le site de l'Académie des Nobel.

La grande majorité des Nobel sont des hommes. Mais quel âge en moyenne ont-ils au moment où ils reçoivent leur prix ? 59 ans toutes catégories comprises, nous dit l’Académie royale des sciences de Suède sur son site internet. Rien de bien surprenant. D'autant plus que cette distinction vient le plus souvent récompenser une carrière plus qu'une découverte. Il est toutefois très variable en fonction des domaines : les physiciens, en particulier, ainsi que les chimistes, puis les médecins, sont plus jeunes, tandis que femmes et hommes de lettres, ainsi les lauréats au prix Nobel de la paix sont généralement plus âgés. De fait, le plus jeune scientifique récompensé est un Français. Frédéric Joliot avait 35 ans lorsqu'il s'est vu décerner le prix en 1935, aux côtés de son épouse, Irène Joliot-Curie, pour "leur découverte de la radioactivité artificielle". L’Américain John B. Fenn, le doyen pour ce domaine de recherches, était, lui, âgé de 85 ans quand il a décroché son Nobel pour la mise au point de "méthodes permettant l'identification et l'analyse structurale de macromolécules biologiques".

L'anecdote pour briller à la machine à café

Au total, 110 prix Nobel de chimie ont été attribués depuis 1901. De fait, à huit reprises (en 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 et 1942), aucun prix n'a été décerné. Pourquoi précisément ces années-là ? Dans les statuts de la Fondation Nobel, il est mentionné de manière explicite qui si aucune des œuvres considérées n’atteint l'importance indiquée au premier paragraphe ("apporter le plus grand bénéfice à l’humanité"), le prix en argent sera réservé jusqu’à l’année suivante. Si, même dans ce cas, le prix ne peut pas être attribué, le montant sera ajouté aux fonds de réserve de la Fondation. Par ailleurs, au cours des deux guerres mondiales (entre 1914 et 1918, puis, entre 1939 et 1945), une partie des prix Nobel n'ont pas été attribués.