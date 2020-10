Prix Nobel de chimie, Emmanuelle Charpentier espère apporter "un message très fort" aux jeunes filles

La Française, 51 ans, et l'Américaine, 56 ans, deviennent les sixième et septième femmes à remporter un Nobel de chimie depuis 1901. Soulignant la rareté de cette récompense pour une femme, Emmanuelle Charpentier a, en réaction, espéré apporter "un message très fort" aux jeunes filles.

Après le prix Nobel de médecine et le prix Nobel de physique, le prix Nobel de chimie a été attribué ce mercredi 7 octobre. Le duo de généticiennes Emmanuelle Charpentier, française, et Jennifer Doudna, américaine ont été distinguées pour avoir mis au point des "ciseaux moléculaires", baptisés CRISPR-cas9, capables de modifier les gènes humains, une percée révolutionnaire. Cette récompense leur est décernée pour "le développement d'une méthode d'édition des gènes", avec "un outil pour réécrire le code de la vie", a souligné le jury à Stockholm en annonçant la récompense.

Quand la thérapie génique consiste à insérer un gène normal dans les cellules qui ont un gène défaillant, comme un cheval de Troie, afin qu'il fasse le travail que ce mauvais gène ne fait pas, CRISPR-cas9 va plus loin. Au lieu d'ajouter un gène nouveau, l'outil modifie un gène existant. Facile d'emploi et peu coûteux, il permet aux scientifiques d'aller couper l'ADN exactement là où ils le veulent.

La technique est toutefois encore loin d'être infaillible et fait craindre les apprentis-sorciers. Il y a un an, un scientifique chinois a fait scandale en l'utilisant sur des embryons humains au cours d'une fécondation in vitro qui a donné naissance à des jumelles. Il a tenté de créer chez elles une mutation de résistance au VIH, mais les "ciseaux" ont provoqué d'autres mutations par erreur, dont l'effet sur la santé reste inconnu. Il a été condamné à trois ans de prison ferme et 380.000 euros d'amende pour la pratique illégale de la médecine.