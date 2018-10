Prix Nobel de physique : comment l'invention du Français Gérard Mourou a révolutionné l'utilisation des lasers

Trois chercheurs, dont le physicien français Gérard Mourou, ont été récompensés ce mardi 2 octobre pour leurs travaux sur les champs électriques et les lasers. Leurs découvertes ont "révolutionné la physique des lasers" et la conception d'"instruments de précision avancée qui ouvrent des champs inexplorés de recherche et une multitude d'applications industrielles et médicales", a souligné l'Académie royale des sciences. Pour en savoir plus, LCI a interrogé Marc Sentis, délégué scientifique à l’Institut de physique du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) sur le suivi des projets lasers intenses, et Philippe Zeitoun, chercheur au CNRS au sein du laboratoire d’optique appliquée.





Aujourd'hui âgé de 74 ans, Gérard Mourou, polytechnicien, et son étudiante Donna Strickland ont inventé la technique d'amplification des lasers, appelée "Chirped Pulse Amplification (CPA)". Cette CPA génère des impulsions ultracourtes et de très haute puissance. "Jusqu’à leur invention, dès lors qu’ils atteignaient un certain niveau d’intensité, les cristaux qui forment le faisceau des lasers se brisaient. Dans un article paru en 1985, ils ont décrit une méthode qui permettait d’intensifier, de manière exponentielle, la puissance de ces lasers sans les casser", résume Marc Sentis. C’est comme si avec une voiture vous étiez limité à quelques chevaux. Et puis que, tout d’un coup, vous trouviez un moyen de construire un moteur dont on n’arrête pas d’augmenter la puissance", poursuit-il.