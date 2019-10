Nobel de physique : comment la découverte de l'exoplanète "51 Pegasi b" a révolutionné la connaissance de l'Univers

DÉCRYPTAGE - Le Nobel de physique a distingué ce mardi trois cosmologues, dont un duo d'astronomes suisses à l'origine de la découverte en 1995 de 51 Pegasi b, la première planète extrasolaire. Pour en savoir plus, LCI a contacté Alain Lecavelier des Etangs, directeur de recherche CNRS à l’Institut d’astrophysique de Paris.

Le Nobel de physique a distingué mardi 8 octobre trois chercheurs, les astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz et l’astrophysicien canado-américain James Peebles. Les deux premiers ont révélé l'existence de 51 Pegasi b, la première planète découverte en dehors du Système solaire. Le troisième, quant à lui, a mis ses pas dans ceux d'Einstein pour éclairer les origines de l'Univers. "Leurs travaux ont changé à jamais nos conceptions du monde", a affirmé Göran Hansson, secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède, lors de son discours.

LCI : Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est une exoplanète ?

Alain Lecavelier des Etangs : Il s'agit d'une planète qui tourne autour d’une étoile autre que notre Soleil. En 1995, lors de la découverte de 51 Pegasi b, le terme ‘exoplanète’ n’existait pas. Il n’est apparu qu'au début des années 2000. Auparavant, nous utilisions le terme de ‘planète extrasolaire’. Aujourd’hui, vingt-quatre ans après la découverte de Mayor et Queloz, nous avons détecté plus de 4.000 mondes exotiques situés en dehors de notre Système solaire.

Comment les deux nobelisés ont-ils fait pour détecter 51 Pegasi b ?

Alain Lecavelier des Etangs : Pour repérer une exoplanète, il existe plusieurs techniques. Etant donné qu'il est impossible d’observer ces mondes lointains avec un télescope du fait de leur éloignement, nous devons déduire leur présence de manière indirecte. La méthode utilisée par Mayor et Queloz a consisté à détecter les effets de gravitation qu’exerce la planète sur son étoile. La seconde technique consiste à repérer une infime baisse de luminosité de l’étoile au moment où la planète passe devant, ce qu’on appelle un transit.

Pour le dire plus simplement, 51 Pegasi b tourne autour de son soleil du fait de l’attraction produite par celui-ci et inversement. Or, au cours de sa révolution, ce corps fait légèrement osciller son étoile. Et c’est ce mouvement qui a été détecté en 1995 par les deux astronomes suisses, mettant ainsi en évidence la présence d’un objet. Ils ont pu ensuite déterminer sa masse et sa période orbitale, c’est-à-dire le temps que 51 Pegasi b met pour en faire le tour.