Prix Nobel de physique 2019 : des travaux sur la connaissance de l'Univers récompensés

SCIENCE - Les lauréats du prix Nobel de physique 2019 sont un Américain et deux Suisses. Leurs travaux concernent la connaissance de l'Univers.

Le Nobel de physique récompense cette année un cosmologiste américain et deux astronomes suisses pour leurs travaux sur la connaissance de l'Univers. Le prix va "pour moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en cosmologie physique et pour l'autre moitié conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire", a annoncé mardi 8 octobre Göran Hansson, secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède.

Ce duo d'astronomes suisses est notamment connu pour la découverte en 1995 de Dimidium, la première planète extrasolaire confirmée comme telle orbitant autour d'une étoile nommée 51 Pegasi. Les trois lauréats de ce 113e prix Nobel de physique recevront le 10 décembre prochain une médaille en or, un diplôme et un chèque de 9 millions de couronnes suédoises (environ 830.000 euros) qu'ils se partageront.