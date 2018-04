Propulsé dans l'espace, TESS, le chasseur d'exoplanètes de la Nasa, est prêt à débusquer une Terre bis

Les données collectées par TESS seront ensuite étudiées par des télescopes terrestres et spatiaux qui chercheront des signes d'habitabilité comme un terrain rocheux, une taille comparable à celle de la Terre et une distance de leur soleil. Les exoplanètes les plus prometteuses, celles qui sont rocheuses et qui évoluent dans la zone d'habitabilité de leur système - ni trop proche et ni trop loin, rendant possible une température permettant l'existence d'eau liquide - seront sélectionnées pour être ensuite étudiées par le télescope spatial James Webb (JWST), qui succédera à Hubble. Ce dernier sera opérationnel en 2020 et bénéficiera d'une sensibilité cent fois supérieure à celle de son prédécesseur.