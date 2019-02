EXPLORE - Qu'est-ce que la "planète X", cet astre fantôme qui se cacherait aux confins du Système solaire ?

Une planète géante, que nul n'aurait jamais vue, se cacherait au fin fond du Système solaire. On l’appelle communément "planète X", un nom tout droit sorti d’un film de science-fiction. La dernière découverte d’un tel astre -Neptune- date de 1846 quand le mathématicien français Urbain Le Verrier utilisa la mécanique newtonienne pour analyser des perturbations relevées sur l'orbite d'Uranus. Le scientifique émet alors l'hypothèse qu'elles sont causées par l'attraction gravitationnelle d'une planète n'ayant pas encore été découverte. Ce sera donc Neptune ! Depuis, nous avons bien eu Pluton à nous mettre sous la dent, mais c’était une naine. Elle a donc été déchue de son statut de planète à part entière.





Depuis Neptune, on sait néanmoins qu’il est possible de théoriser l'existence d'un corps céleste avant même de l'avoir observé. Par le biais de modèles mathématiques, les astrophysiciens n’ont donc de cesse de traquer cette hypothétique neuvième planète. En 2014, le très sérieux journal Nature a relancé la chasse en relayant les travaux d’astronomes américains. Sur la base de simulations par ordinateur, ces scientifiques rapportaient avoir constaté des anomalies dans les orbites de plusieurs planètes naines et astéroïdes situés dans la ceinture de Kuiper, bien au-delà de Neptune.