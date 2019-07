Quand la Nasa imaginait un kit de maquillage pour les femmes astronautes

En 2015, une équipe de six femmes scientifiques russes a participé à une expérience de huit jours au cours de laquelle elles ont été enfermées dans un simulacre de vaisseau spatial, dans le but de simuler un voyage dans l'espace. A l’issue de l’expérience, les membres de l’équipage ont été interrogées sur la manière dont elles avaient survécu huit jours sans les hommes et le maquillage. Anna Kussmaul, l’une de ses membres, a répondu non sans un certain sarcasme : "Je ne sais pas comment nous avons pu survivre sans shampoing. Même dans une telle situation, notre priorité est de rester belles."