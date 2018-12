Que sait-on sur la comète 46P/Wirtanen, qui sera visible à l'oeil nu ce week-end ?

Contrairement aux astéroïdes, qui orbitent entre Jupiter et Mars, les comètes viennent de beaucoup plus loin, pour la plupart bien au-delà de la planète Neptune. Ces régions plus éloignées du Soleil sont plus froides. Et les comètes contiennent donc davantage de glace que leurs cousins astéroïdes. "Elles sont composées d’une tête munie d’une chevelure, appelée coma. En se rapprochant du Soleil, elles forment une queue car une partie de la glace de leur noyau se transforme en gaz ", rappelle Lucie Maquet.





Plus exactement, les comètes possèdent deux queues : l'une large et incurvée, l'autre étroite et rectiligne. "La première est due à des poussières qui diffusent la lumière solaire, alors que la seconde est due à des gaz ionisés dont la fluorescence est excitée par le rayonnement solaire", précise l’astronome. "Pour 46P/Wirtanen, ce sera néanmoins difficile d'apercevoir en détail ces deux queues dans le ciel parisien, en raison de la pollution lumineuse. Il faudra utiliser des instruments, comme des jumelles ou un télescope".