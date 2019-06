Les astronautes en ont ramené 382 kg : que sont devenus les morceaux de Lune du programme Apollo ?

Même s'ils sont lunaires, ce sont parmi les matériaux les plus précieux sur Terre. Les astronautes du programme Apollo ont ramené dans leurs bagages des échantillons de roches pour les analyser. Un demi-siècle plus tard, ces morceaux de Lune ont encore des secrets à révéler. Grâce aux technologies du XXIe siècle, les scientifiques continuent en effet d’en apprendre davantage sur la "petite sœur" de la Terre et son histoire commune avec notre planète. La Nasa a d'ailleurs annoncé récemment son intention de mettre à leur disposition des échantillons d’Apollo XI encore jamais étudiés . LCI a contacté Frédéric Moynier, professeur de cosmochimie à l'Institut de Physique du Globe de Paris et à l'Université de Paris, pour en savoir plus sur l’histoire de ce butin lunaire.





LCI : A quoi ressemble de la roche lunaire ?

Frédéric Moynier : Si l’on se fie uniquement à son apparence, une roche lunaire n’est pas très différente d’une roche terrestre. A l’œil, il est même quasiment impossible de distinguer ces pierres extraterrestres de celles que nous connaissons sur Terre. Certaines sont de nature basaltique et ressemblent à des cailloux de couleur grisâtre sans grand intérêt. Elles ont été récoltées dans les mers lunaires, les zones sombres que nous apercevons à la surface de notre satellite. La surface lunaire est également composée d’un autre type de roches qui se distingue des autres par sa couleur blanche. Ces cailloux, de nature calcique, forment la "croûte primordiale" de la Lune. Ils sont beaucoup plus anciens et datent de la période où la Lune s’est formée.